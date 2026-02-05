 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Liam Rosenior explique sa colère contre Arsenal
information fournie par So Foot 05/02/2026 à 19:02

Liam Rosenior explique sa colère contre Arsenal

Liam Rosenior explique sa colère contre Arsenal

Franc du collier. Ce jeudi, l’entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, est revenu devant la presse sur son coup de sang survenu mardi lors du match retour des demi-finales de la League Cup contre Arsenal. Le coach des Blues a d’abord précisé qu’aucun joueur d’Arsenal n’avait été impliqué dans l’altercation. Il a toutefois tenu à clarifier sa position : « Quand vous vous échauffez, chaque équipe a sa moitié de terrain. Je n’ai jamais demandé à mes joueurs ni à mes adjoints de pénétrer sur le terrain adverse. »

Un simple souhait de respect

Rosenior a expliqué qu’une personne du staff d’Arsenal avait gêné ses joueurs et son personnel durant l’échauffement . Il a reconnu que sa réaction pouvait paraître « pas très polie » lorsqu’il a demandé à cette personne de rester dans la moitié de terrain de son équipe. Il a ensuite formulé un principe général : « Je ne suis pas là pour jouer à des jeux psychologiques. Je fais juste ce que je pense être juste et respectueux. J’espère que nous respectons cela et que les autres équipes feront de même. »

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Quelles personnalités du foot apparaissent dans les dossiers Epstein ?
    Quelles personnalités du foot apparaissent dans les dossiers Epstein ?
    information fournie par So Foot 05.02.2026 18:36 

    Jeffrey Epstein avait décidément plus qu’un pied dans le football. Un article publié mercredi par la BBC met en lumière des millions de documents liés à Jeffrey Epstein, rendus publics vendredi dernier, et leurs connexions avec de hauts dirigeants. Courriels, SMS, ... Lire la suite

  • Un attaquant du FC Metz file en MLS
    Un attaquant du FC Metz file en MLS
    information fournie par So Foot 05.02.2026 18:34 

    Un dernier départ cet hiver chez les Messins. Ce jeudi, le FC Metz a officialisé le départ de son attaquant Cheikh Tidiane Sabaly vers la MLS et les Vancouver Whitecaps (finaliste de la dernière MLS), dans le cadre d’un transfert sec dont l’indemnité n’a pas été ... Lire la suite

  • Le mercato hivernal signe quelques records
    Le mercato hivernal signe quelques records
    information fournie par So Foot 05.02.2026 18:28 

    L’argent tombe du ciel. Plus de 5 900 transferts réalisés sur le marché mondial, c’est ce que l’édition 2026 du mercato hivernal a comptabilisé, hommes et femmes confondus. D’après un communiqué publié par la FIFA, les clubs recrutent en nombre, mais les sommes ... Lire la suite

  • Les ultras strasbourgeois appellent les instances françaises à lutter contre la multipropriété
    Les ultras strasbourgeois appellent les instances françaises à lutter contre la multipropriété
    information fournie par So Foot 05.02.2026 18:17 

    Révolte en Alsace. Les différents groupes d ‘ultras du RC Strasbourg-Alsace ont adressé une lettre ouverte à Marina Ferrari (ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative), à Amélie Oudéa-Castéra (présidente du CNOSF), Philippe Diallo (président ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank