« Quel est vraiment le poids de Kylian Mbappé dans tout ça ? »

Des mauvais résultats en Ligue 2, le licenciement de la légende locale Nicolas Seube et un flou général... Les premiers mois du SM Caen propriété du clan de Kylian Mbappé ne sont pas rêvés. Les supporters normands s’inquiètent pour l’avenir, et aimeraient une prise de parole pour y voir plus clair.

Le Stade Malherbe de Caen a connu des jours meilleurs. Après une ère Olivier Pickeu (2020-2024) très décevante (dettes, salaires excessifs, centre de formation moins important, etc.), les supporters n’ont pas retrouvé le sourire depuis le début d’une saison marquant un tournant dans l’histoire récente du club, avec l’arrivée du clan Kylian Mbappé à la tête du SMC. Le flou demeure autour de ce que veut devenir Malherbe, en position de barragiste (16 e , 15 points) à la mi-saison après avoir perdu quatre de ses cinq derniers matchs. Un bilan qui a provoqué la sortie de Nicolas Seube, légende locale, et il n’en fallait pas plus pour voir la contestation grandir chez les supporters. Ils ont profité de la venue de Clermont au stade Michel d’Ornano (défaite 0-1) le week-end dernier pour manifester leur mécontentement ( « Ici, seul le travail et la fidélité font les légendes ! », « Avant de vouloir rayonner à l’étranger, respectez les figures locales ! » ) et commencer à cibler le capitaine des Bleus : « Mbappé, le SMC n’est pas ton jouet ! » Après quasiment cinq mois, le projet n’est toujours pas clair et l’avenir du club, sous la menace d’une relégation en troisième division pour la première fois depuis les années 1980, est incertain.

Entre hommage à Nicolas Seube, l'ex-entraîneur, et défiance vis-à-vis du propriétaire @KMbappe et des ses hommes mis en place, le public de d'Ornano, qui a multiplié les banderoles en 1re mi-temps, joue un match différent dans les tribunes @SMCaen #SMCCF63 📸 @DamienDeslande2 pic.twitter.com/k0TGP3m4Vc…

