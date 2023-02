Quel est le meilleur pain pour la santé ?

Chaque vendredi, retrouvez, sur lepoint.fr, la chronique nutrition du Pr Boris Hansel, endocrinologue et nutritionniste à l'hôpital Bichat à Paris. Il est également animateur de la chaîne santé PuMS sur YouTube.

Le pain, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Mais en réalité, il en existe une infinité de variétés. Et il y a beaucoup d'idées reçues sur les effets de tel ou tel pain sur la santé ! On va comprendre cela ensemble.

Sur le plan nutritionnel, il y a essentiellement trois éléments qui distinguent les pains : leur index glycémique, c'est-à-dire leur capacité à faire plus ou moins monter le taux de glucose dans le sang ; la teneur en sel, qui est assez élevée et la teneur en fibres.

Pour une consommation fréquente, on va, en premier lieu, recommander des pains à plus faible index glycémique et plus riches en fibres.

Et il y a une information importante peu connue : le pain complet contient deux fois plus de fibres que le pain blanc, mais son index glycémique n'est pas forcément plus faible. Car, dans sa fabrication, les fibres qui enveloppent le grain ont été ajoutées artificiellement à la farine blanche. On a donc une farine raffinée mélangée à du son.

Et cela n'a rien à voir avec le pain intégral préparé avec la farine intégrale, obtenue après broyage du blé total, avec des fibres accrochées aux

... Source LePoint.fr