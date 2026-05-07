Quel est l'historique du PSG contre Arsenal ?

Comme on se retrouve. Ce sera donc un PSG-Arsenal en finale de Ligue des champions, le 30 mai à Budapest. Deux équipes qui commencent à se connaître, pour avoir croisé le fer à trois reprises la saison dernière.

En 2024-2025, les Gunners s’étaient déjà trouvés sur la route du sacre des Parisiens, cette fois au stade d’avant, en demi-finales. Pour deux succès de la machine de guerre de Luis Enrique : 1-0 à l’aller à l’Emirates avec un but d’Ousmane Dembélé, toujours lui ; 2-1 au retour au Parc, avec des pions de Fabian Ruiz et d’Achraf Hakimi. Plus tôt dans la saison, lors de la phase de ligue, l’équipe de Mikel Arteta avait pourtant donné la leçon à un Paris qui n’était pas encore sûr de sa force (2-0).…

CG pour SOFOOT.com