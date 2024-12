Quel avenir pour l'automobile en Europe? L'UE va lancer son grand "dialogue stratégique" avec les industriels

Constructeurs et syndicats sont appelés à la concertation à partir de janvier, a indiqué la Commission européenne.

(illustration) ( AFP / CHRISTOF STACHE )

L'Union européenne lancera en janvier le "dialogue stratégique" promis par Ursula von der Leyen sur l'avenir de l'industrie automobile, a indiqué la Commission jeudi, en vue de mesures d'urgence face à la crise.

"Nous devons soutenir cette industrie dans la transition profonde et disruptive qui s'annonce. Et nous devons veiller à ce que l'avenir de l'automobile reste fermement ancré en Europe" , a souligné la présidente de la Commission européenne. Avec ce "dialogue stratégique" qui réunira notamment les industriels et les syndicats, l'Union européenne entend "stimuler l'innovation", "soutenir la décarbonation du secteur", "traiter la question de l'emploi" et soutenir la demande.

Quelles sanctions?

Les constructeurs automobiles européens traversent une période de crise et peinent à atteindre les objectifs de passage à la voiture électrique. La Commission promet une mise en oeuvre rapide de "solutions urgentes" dont le secteur a besoin. Au nom de la transition écologique, l'UE a prévu d'interdire en 2035 la vente de véhicules thermiques neufs.

Des constructeurs automobiles grincent aussi des dents sur les amendes dont ils pourraient écoper s'ils ne respectent pas les objectifs de réduction d'émissions de CO2 dès 2025, année d'un durcissement des règles.

La France, l'Italie et plusieurs pays européens ont fait monter la pression mardi à Bruxelles pour s'opposer à ces éventuelles amendes. Les immatriculations de voitures électriques neuves en Europe se sont contractées de 9,5% en novembre sur un an, plombées par les marchés français et allemand, selon des statistiques publiées jeudi par les constructeurs.