Que représente Koke pour l'Atlético de Madrid ?

Face à Arsenal, l'Atlético de Madrid va connaître sa quatrième demi-finale de Ligue des champions sous Diego Simeone. On parlera bien sûr du Cholo ou d'Antoine Griezmann, mais il ne faut pas oublier Koke, qui ne cesse de chérir le maillot rojiblanco qu'il n'a jamais quitté. À 34 ans, le milieu de terrain devenu capitaine et joueur le plus capé de l’histoire de l’Atlético, incarne une fidélité devenue rare dans le football moderne.

Neuf ans plus tard, l’Atlético de Madrid retrouve enfin les demi-finales de Ligue des champions, ce mercredi soir, avec la première manche contre Arsenal. En 2017, c’était le Real Madrid en face. C’était le stade Vicente Calderón, pas encore le Metropolitano. C’était en revanche déjà avec Jan Oblak et Antoine Griezmann, le meilleur buteur de l’histoire du club (212 pions) qui mettra les voiles à l’issue de la saison et rêve d’une fin en apothéose. Un autre joueur, dont on parle peu, était là lui aussi. Il a toujours été là et il est loin d’en avoir fini avec l’Atlético de Madrid. Jorge Resurrección Merodio, communément appelé Koke, poursuivra son aventure entamée à l’âge de 8 ans chez l’autre géant de la capitale espagnole.

Quand mon père travaillait, ma mère m’emmenait à Cotorruelo pour m’entraîner. Je n’oublierai jamais cette période.…

Propos recueillis par CT, sauf mentions

Par Cheickné Traoré pour SOFOOT.com