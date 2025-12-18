Que peut encore apporter Thiago Silva en 2026 ?

Libéré de son contrat par Fluminense, Thiago Silva devrait revenir à nouveau en Europe pour un ultime défi. Alors qu’il rêve de disputer la Coupe du monde 2026, qu’est-ce qu’O Monstro a encore dans le ventre ?

Fait du même bois que Luka Modrić, Manuel Neuer ou encore Paolo Maldini, Thiago Silva n’est pas du genre à être fâché avec son âge. À 41 ans, O Monstro, libéré de son contrat à Fluminense mercredi, peut désormais s’engager où il veut. Après une saison et demie sous la tunique carioca , avec qui il n’aura pas exaucé son rêve de remporter un trophée majeur, le défenseur central brésilien souhaiterait retourner en Europe pour se rapprocher de sa femme et de ses enfants, Iago et Isago, tous les deux membres des équipes de jeunes de Chelsea. À cinq mois de la Coupe du monde 2026, son dernier grand objectif, que peut encore apporter Thiago Silva ?

De la sagesse et des émotions

Brassard autour du biceps, Thiago Silva n’a pas déçu pour son retour dans son club formateur. Entouré du portier Fabio (44 ans) et de son binôme Samuel Xavier (35 ans) en charnière centrale, il a joué 66 matchs depuis mai 2024. Mis à part les ischios qui grincent et un petit problème au talon, le corps d’ O Monstro reste fiable. Sa décision prise à Milan de « devenir un athlète, pas seulement un joueur de football » porte ses fruits. Auteur d’un Mondial des clubs remarquable, celui qui a été surnommé Benjamin Button par Thomas Tuchel conserve toujours son sens du placement, sa lecture du jeu remarquable et son leadership naturel. Mais ce n’est pas tout puisqu’il reste aussi capable de marquer de sacrés golazos , comme son retourné acrobatique victorieux à la 90 e +8 face à la Juventude (1-0) en octobre dernier.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com