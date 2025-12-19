Luis Enrique invoque « le karma » pour expliquer la blessure de Safonov

La loterie des penaltys.

Lors de la conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, est revenu sur la blessure de son gardien Matveï Safonov , annoncée peu de temps auparavant. Il a expliqué qu’il n’était pas tout à fait clair à quel moment exactement, mercredi, le Russe s’était fracturé la main lors du match de la Coupe internationale contre Flamengo. Enrique suppose toutefois que cela s’est produit lors du troisième penalty et s’est ensuite exprimé avec admiration sur son gardien : « Malgré la fracture, il a réussi à arrêter les deux derniers tirs. C’est tellement fort, l’adrénaline, qu’il n’a pas ressenti de douleur. Être prêt à aider l’équipe, être prêt quelles que soient les circonstances, c’est la mentalité que nous voulons. » …

