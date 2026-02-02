 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Quatre ressortissants étrangers arrêtés en Iran
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 12:55

Quatre ressortissants étrangers, dont la nationalité n'est pas précisée, ont été arrêtés en Iran pour leur participation présumée aux "émeutes" en janvier, rapportent lundi les médias d'Etat iraniens, qui citent la police.

Les quatre personnes ont été interpellées "lors d'une descente dans leur cache", ajoutent-ils, sans préciser la date et le lieu de leur arrestation.

"Quatre grenades assourdissantes artisanales" ont été trouvées dans l'un des sacs des suspects, est-il précisé, toujours de source policière.

Le régime iranien, qui a violemment réprimé le mouvement national de contestation né de manifestations contre la vie à partir du 28 décembre à Téhéran, accusent des pays étrangers d'avoir fomenté les troubles, les pires depuis la Révolution islamique de 1979. Plusieurs milliers de personnes auraient été tuées.

Les autorités iraniennes annoncent quotidiennement l'arrestation de personnes soupçonnées d'avoir participé aux "émeutes". L'organisation de défense des droits humains HRANA, basée aux États-Unis, a déclaré lundi que près de 50.000 personnes avaient été arrêtées à ce jour.

(Bureau de Dubaï, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)

Proche orient
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank