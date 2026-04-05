Quatre Palestiniens tués par une frappe israélienne à Gaza

Quatre Palestiniens ont été tués samedi par une frappe israélienne dans le nord de la bande de Gaza, rapportent les autorités sanitaires de l'enclave.

Selon des sources médicales, la frappe a visé un groupe de personnes dans la ville de Gaza, faisant quatre morts ainsi que des blessés.

Le ministère de la Santé de Gaza estime à au moins 700 le nombre de Palestiniens tués par les forces israéliennes depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans l'enclave côtière en octobre dernier. Israël déclare un bilan de quatre militaires tués par des combattants palestiniens pendant la même période.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)