Quatre Palestiniens et un Israélien tués lors d'une fusillade en Cisjordanie occupée

Quatre Palestiniens et un Israélien ont été tués vendredi lors d'une fusillade en Cisjordanie occupée, ont déclaré les autorités sanitaires israéliennes et palestiniennes.

Selon Tsahal, qui a été dépêché dans la région, au sud-ouest de la ville palestinienne de Naplouse, un Palestinien aurait ouvert le feu sur des randonneurs israéliens après avoir dérobé une arme à des agents de sécurité locaux.

Les responsables palestiniens ont quant à eux déclaré que des Palestiniens de la commune de Tell avaient été attaqués par des civils israéliens et que quatre d’entre eux avaient été abattus. Ils ont ajouté que quatre autres ont été blessés, tant par les tirs de civils israéliens que par l'armée.

Un bouclage temporaire a été imposé sur la ville de Naplouse et la région de Tell. Les troupes israéliennes a mis en place des barrages routiers et poursuivaient les assaillants, a précisé l’armée.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a convoqué une réunion d’urgence pour discuter d’une riposte, a fait savoir son cabinet dans un communiqué.

Essam Saifi, un dirigeant local du Fatah palestinien originaire de Tell, a déclaré à Reuters lors d’un entretien téléphonique qu'une trentaine de colons juifs avaient attaqué la partie est de Tell et tenté de s’introduire dans deux maisons.

Les habitants du village sont alors sortis pour leur faire face, avant d'être pris pour cible par les colons israéliens, a expliqué Essam Saifi.

Ce dernier a précisé que les Israéliens sont revenus environ une demi-heure plus tard pour attaquer la partie ouest de Tell, blessant un Palestinien mineur.

L'incident, qui a provoqué le chaos, a attiré l'attention de l'armée israélienne, qui est arrivée dans la municipalité pour ouvrir le feu aux côtés des colons, a déclaré Essam Saifi à Reuters.

(Reportage Eman Abouhassira, Ali Sawafta et Ahmed Elimam ; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)