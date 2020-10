Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Quatre morts dans l'explosion d'une cuve de carburant à Beyrouth Reuters • 09/10/2020 à 23:18









QUATRE MORTS DANS L'EXPLOSION D'UNE CUVE DE CARBURANT À BEYROUTH BEYROUTH (Reuters) - Quatre personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées vendredi dans l'explosion d'une cuve de carburant dans un immeuble de Beyrouth, rapporte la Croix-Rouge libanaise. L'explosion a provoqué un vaste incendie dans le bâtiment, situé dans le quartier de Tarik al Djadida, a précisé une source sécuritaire. Un blessé est dans un état critique, plusieurs autres sont traités pour avoir été intoxiqués par la fumée, ont indiqué la Croix-Rouge et une source médicale. (Rédaction de Beyrouth, version française Jean-Stéphane Brosse)

