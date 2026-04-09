Des migrants tentent de traverser la Manche depuis le nord de la France

Quatre migrants se sont noyés ‌jeudi en tentant de monter à bord d'une embarcation dans la Manche, au large ​d'Equihen-Plage, commune du Pas-de-Calais, a déclaré la préfecture du département, ajoutant qu'une enquête judiciaire était en cours pour établir les circonstances de cette noyade.

"Le bilan est de 42 personnes ​secourues : quatre décédées, trois en urgence relative dont (...) deux enfants conduits à l’hôpital par précaution et 35 impliquées", ajoute ​la préfecture qui, dans un premier temps, ⁠avait utilisé le terme "naufrage" pour qualifier l'incident, survenu vers 07h00 (05h00 GMT) entre les ‌plages d'Equihen et Ecault.

"Vers 07h00 ce matin il y a une trentaine de migrants qui ont voulu rejoindre l'embarcation. Ça s'est mal passé (...) et ​parmi eux il y ‌a deux femmes et deux hommes qui sont décédés", avait dit ⁠à Reuters le maire d'Equihen-Plage.

Le canot à moteur s'est ensuite dirigé vers des eaux plus profondes et a poursuivi son voyage vers la Grande-Bretagne, selon les autorités locales.

"Les réseaux ⁠de passeurs, motivés ‌par l'appât du gain et au mépris total de la vie humaine, ⁠continuent d'exposer adultes et enfants à des risques majeurs en organisant des traversées ‌sur des embarcations inadaptées", souligne la préfecture.

Au cours de l'année écoulée, les ⁠passeurs ont de plus en plus eu recours à des canots ⁠pneumatiques - surnommés "bateaux-taxis" par les ‌autorités - pour longer les côtes du nord de la France et de la Belgique, ​et récupérer des migrants sur le rivage.

Selon ‌les données du gouvernement britannique, quelque 4.776 migrants ont traversé la Manche, l'une des voies maritimes les plus ​fréquentées au monde, entre le 1er janvier et le 4 avril. Environ 41.500 personnes l'ont traversée l'année dernière.

En août dernier, la France et la Grande-Bretagne sont convenues ⁠d'un principe du "un pour un" sur la question des migrants traversant la Manche, en vertu duquel ceux arrivant en Grande-Bretagne à bord de petites embarcations peuvent être renvoyés en France, tandis qu'un nombre équivalent est autorisé à entrer en Grande-Bretagne par la voie légale.

(Benoit Tessier, Christian Hartmann et Juliette Jabhkiro, rédigé par Benoit Van Overstraeten, édité par ​Zhifan Liu et Sophie Louet)