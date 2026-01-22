Quatre départements bretons en vigilance orange crues vendredi

Des habitants évacués de leur domicile à Quimperlé (Finistère) en raison des inondations, le 22 janvier 2026 ( AFP / Fred TANNEAU )

Les Côtes-d'Armor ont rejoint le Finistère, le Morbihan et l'Ille-et-Vilaine en vigilance orange crues, selon les derniers bulletins de Météo-France et de Vigicrues, alors que de fortes pluies et des risques de submersion sont attendues vendredi en Bretagne.

Dans le détail, le Finistère et le Morbihan seront en vigilance orange pluie et vagues-submersion, a indiqué jeudi Météo-France dans son bulletin de 16h. La vigilance vagues-submersion sera valable à compter de 6h vendredi pour le Finistère et de 18h pour le Morbihan.

La Loire-Atlantique pourrait également passer en vigilance orange vagues-submersion, en fonction de la trajectoire "encore incertaine" de la dépression Ingrid qui doit toucher la France vendredi, a précisé Météo-France.

Dans le centre-ville de Quimperlé, quai Brizeux, l'eau est montée jeudi matin à 4,47 mètres dépassant les barrières anti-inondations, a indiqué le maire de la ville, Michaël Quernez, à l'AFP.

"Les premières évacuations ont lieu en ce moment, avec le concours des pompiers", a ajouté l'élu. Ces évacuations ont concerné une douzaine de riverains bloqués dans les étages par la montée des eaux.

La situation est maîtrisée et le niveau de l'eau reste loin des crues historiques "mais il faut rester prudent" car "la météo des jours à venir n'est pas bonne", a précisé Michaël Quernez jeudi après-midi à l'AFP TV.

"Il y a de grandes chances malheureusement que cette situation que nous vivons depuis hier se poursuive", peut-être même durant le week-end, a-t-il estimé.

Le centre-ville est rendu inaccessible et les pompiers ont activé un poste de commandement avancé et déployé des moyens supplémentaires, dont des embarcations nautiques, a détaillé la préfecture.

Corentin Bouguennec, propriétaire d'un bar situé sur un quai inondé, est là "depuis trois jours pour tout écoper, pour essayer de tout enlever, tout surélever. Hier, on était avec des seaux en train d'écoper, aider les pompes. Mais bon, quand ça monte d'un coup comme ça...", a-t-il raconté à l'AFP TV.

Trois rivières sont concernées par la vigilance orange: l'Oust, la Laïta et le Blavet.

En Ille-et-Vilaine, "une crue modérée est en cours sur la Vilaine à l’amont de Rennes et ses affluents", a indiqué Vigicrues dans son bulletin de 16h.

Des protections amovibles seront installées vendredi dans un quartier de la ville de Saint-Nicolas-de-Redon, située en aval de Rennes et fortement touchée par des inondations il y a un an. Ce quartier de la Digue est déjà protégé par divers ouvrages, mais des "protections amovibles" seront ajoutées, a fait savoir l'établissement public Eaux et Vilaine dans un communiqué.

Plusieurs routes sont fermées à la circulation dans le Finistère, a encore fait savoir la préfecture.