Jérémy Doku a pris un produit dopant pendant le Mondial

Maradona se retourne dans sa tombe. Quart-de-finaliste du Mondial 2026 avec la Belgique, Jérémy Doku aurait pu voir son rêve se terminer beaucoup plus tôt. Sur sa chaîne YouTube, l’ailier de Manchester City a avoué avoir été victime d’une importante infection respiratoire entraînant une hospitalisation avant l’entrée en lice des Diables rouges, face à l’Égypte.

Un médicament à base de cortisone

« Je ne pouvais plus bouger, je savais à peine respirer et j’ai même commencé à cracher du sang . À l’hôpital, ils ont constaté que j’avais du liquide dans les poumons. Le médecin m’a dit que ça n’arrivait pas souvent » , a-t-il expliqué. Malgré ce sérieux contretemps, l’ancien Rennais était bien titulaire face contre les Pharaons.…

EL pour SOFOOT.com