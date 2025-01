information fournie par So Foot • 01/01/2025 à 11:52

Quand Martín Demichelis découvre un ours dans son jardin

Chérie, tu peux ajouter un couvert ?

Martín Demichelis a eu la surprise de découvrir un invité surprise dans son jardin. Un ours noir a fait irruption sur la propriété de l’Argentin , installé au Mexique en tant qu’entraîneur des Rayados de Monterrey. En personnes raisonnables, Demichelis et sa famille sont logiquement sortis de chez eux pour voir l’animal de leurs propres yeux , à quelques dizaines de mètres, sans aucune protection. Heureusement, l’ours a cependant vite pris de la distance, sans montrer quelconque signe d’hostilité. Rien de nouveau du côté de Monterrey, où des ours sont régulièrement aperçus dans les zones urbaines.…

QB pour SOFOOT.com