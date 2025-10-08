 Aller au contenu principal
Quand les Espoirs de l'Italie s'entraînent avec un œil bandé
08/10/2025

Nick Fury serait-il italien ?

Silvio Baldini n’a jamais été du genre à se contenter d’un échauffement à deux touches et du traditionnel toro. En préparation du match de qualification pour l’Euro U21 contre la Suède, le sélectionneur des espoirs italiens a ressorti l’un de ses exercices fétiches : ses joueurs se sont entraînés avec un cache-œil. Oui, comme les pirates.…

