Quand la tête de Messi remplace les notes sur les copies de jeunes argentins

Zéro + zéro = la tête à Leo.

Jeune enseignante en mathématiques et fan de football, Camila Brambilla , a eu une riche idée pour aider ses élèves à progresser. Dans une vidéo à succès sur TikTok, qui cumule de plus de 300.000 vues depuis fin octobre, elle dévoile sa méthode (très) astucieuse pour motiver les élèves : agrafer des vignettes de l’Argentin dans le coin de chaque copie, avec une humeur qui colle à la note . On peut donc y admirer 50 nuances du joueur, réutilisé comme mème : content, pas content, grimaçant, souriant……

