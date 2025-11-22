Quand Estéban Lepaul venait voir un match incognito à Rennes avant de signer

Mission camouflage avortée.

Quelques jours avant de signer pour le Stade rennais, Estéban Lepaul s’est rendu au Roazhon Park pour la première journée de Ligue 1 contre l’OM. Incognito, ou presque. « J’étais avec mon ami Pierrick Capelle , révèle l’ancien angevin dans un entretien pour L’Equipe . Le matin, il m’avait dit : « Tu veux qu’on aille voir le match ce soir ? » J’ai répondu : « Écoute, vas-y. » » Malheureusement pour les deux Scoïstes, leur mission d’infiltration tourne court. « On s’est fait reconnaître sur le parking de suite, dès qu’on est sortis de la voiture, par des supporters , poursuit Lepaul. Quelqu’un arrive et dit : « Il y a Capelle et Lepaul. » Pierrick dit : « Non, ce n’est pas du tout Lepaul, c’est mon cousin. » » …

TB pour SOFOOT.com