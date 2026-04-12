Quand des joueurs Lensois se retrouvent à taper la balle avec des amateurs

Quand des joueurs Lensois se retrouvent à taper la balle avec des amateurs

Le véritable Vrai Foot Day. Alors que les Lensois ont vu leur match face au PSG reporté ce week-end, Mamadou Sangaré, Rayan Fofana et Fodé Sylla ont donc profité de leur dimanche pour aller observer un match de football amateur dans la région lensoise.

⚽️🙌 Tu vas voir un match de foot amateur le dimanche, et tu te retrouves à taper un foot avec 3 joueurs du RC Lens. Mamadou Sangaré, Rayan Fofana et Fodé Sylla en plein match avec des enfants dans la région lensoise. On adore 🫶 (🎥 Instagram @msangare2002) pic.twitter.com/FbnJn5g2UG…

LB pour SOFOOT.com