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Quand des joueurs Lensois se retrouvent à taper la balle avec des amateurs
information fournie par So Foot 12/04/2026 à 17:05

Quand des joueurs Lensois se retrouvent à taper la balle avec des amateurs

Quand des joueurs Lensois se retrouvent à taper la balle avec des amateurs

Le véritable Vrai Foot Day. Alors que les Lensois ont vu leur match face au PSG reporté ce week-end, Mamadou Sangaré, Rayan Fofana et Fodé Sylla ont donc profité de leur dimanche pour aller observer un match de football amateur dans la région lensoise.

⚽️🙌 Tu vas voir un match de foot amateur le dimanche, et tu te retrouves à taper un foot avec 3 joueurs du RC Lens. Mamadou Sangaré, Rayan Fofana et Fodé Sylla en plein match avec des enfants dans la région lensoise. On adore 🫶 (🎥 Instagram @msangare2002) pic.twitter.com/FbnJn5g2UG…

LB pour SOFOOT.com

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