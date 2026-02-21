 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Qu’est-ce qui se cache derrière les 13 victoires de suite de l’OL ?
information fournie par So Foot 21/02/2026 à 18:12

Qu’est-ce qui se cache derrière les 13 victoires de suite de l’OL ?

Qu’est-ce qui se cache derrière les 13 victoires de suite de l’OL ?

Depuis 13 matchs, les joueurs de l’OL marchent sur l’eau. Sans toujours être brillants, ils ont écarté Monaco, Lille et Nice, ont écœuré Brest et Nantes et ont éparpillé façon puzzle Metz et le PAOK Salonique. Contre Strasbourg, ce dimanche, la bande de Paulo Fonseca a l’occasion d’entrer dans l’histoire du club.

Si le métier de coiffeur est en péril du côté de Manchester, les barbers à 10 euros peuvent continuer de pulluler à Lyon. Dimanche, en cas de succès sur la pelouse de Strasbourg, l’OL signera sa 14 e victoire consécutive toutes compétitions confondues et égalera le record de l’histoire du club établi entre août et novembre 2006. Si, à l’époque, les Lyonnais battaient le Real Madrid et non pas Go Ahead Eagles, Juninho, Cris et Karim Benzema avaient plus fière allure que Pavel Šulc, Tyler Morton ou Dominik Greif. Sur le papier seulement, parce que ces paris réalisés durant un été de restriction budgétaire strict marqué par la relégation en Ligue 2 évitée de justesse prouvent un peu plus chaque semaine qu’ils ont les épaules pour effacer leurs aînés des tablettes.

Des victoires en trompe-l’œil ?

À Lorient, dans une sombre soirée de décembre, l’OL prenait certes la marée (1-0), mais retrouvait dans le même temps Paulo Fonseca sur son banc. Après neuf mois de mise au ban pour avoir pété les plombs face à l’arbitre Benoît Millot, le technicien portugais est revenu plus calme que jamais, apportant de la stabilité à un effectif qui en manquait jusqu’à présent. Cela a notamment permis de faire basculer bon nombre de rencontres du bon côté, notamment les deux face à Lille, en Coupe de France et en Ligue 1, passant à chaque fois par un trou de souris. Mais passant à chaque fois.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le but du week-end a été marqué aux Pays-Bas !
    Le but du week-end a été marqué aux Pays-Bas !
    information fournie par So Foot 21.02.2026 23:45 

    Il s’appelle Resley Kessels, et il n’était pas connu. Jusqu’à maintenant, en tout cas. Et il se pourrait bien que les choses changent, rapidement. Car ce samedi, le joueur des U21 de Venlo a marqué un but égalisateur assez incroyable lors de la défaite des siens ... Lire la suite

  • Le Paris FC songerait à... Antoine Kombouaré !
    Le Paris FC songerait à... Antoine Kombouaré !
    information fournie par So Foot 21.02.2026 23:17 

    Celle-ci, personne ne s’y attendait. Alors que le Paris FC galère à retrouver le goût de la victoire et a obtenu un point ce samedi après son match nul à Toulouse lors de la 23 e journée de Ligue 1, les dirigeants du club de la capitale souhaiteraient changer d’entraîneur ... Lire la suite

  • Le PSG reprend tranquillement la place de leader
    Le PSG reprend tranquillement la place de leader
    information fournie par So Foot 21.02.2026 23:02 

    Largement supérieur à Metz, le Paris Saint-Germain a aisément battu la lanterne rouge du championnat de France à l'occasion de la 23e journée de Ligue 1. Suite à ce succès, obtenu notamment grâce à des buts de tous ses attaquants titulaires, le PSG reprend la place ... Lire la suite

  • Ademola Lookman encore décisif pour la victoire de l'Atlético de Madrid
    Ademola Lookman encore décisif pour la victoire de l'Atlético de Madrid
    information fournie par So Foot 21.02.2026 23:01 

    Atlético de Madrid 4-2 Espanyol Barcelone Buts : Sorloth (21 e et 72 e ), Simeone (49 e ) et Lookman (58 e ) pour l’Atlético de Madrid // Carreras (6 e ) et Exposito (80 e ) pour l’Espanyol Barcelone Et dire que ça avait mal commencé… À l’occasion de la 25 e journée ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank