Qu’est-ce qui se cache derrière les 13 victoires de suite de l’OL ?

Depuis 13 matchs, les joueurs de l’OL marchent sur l’eau. Sans toujours être brillants, ils ont écarté Monaco, Lille et Nice, ont écœuré Brest et Nantes et ont éparpillé façon puzzle Metz et le PAOK Salonique. Contre Strasbourg, ce dimanche, la bande de Paulo Fonseca a l’occasion d’entrer dans l’histoire du club.

Si le métier de coiffeur est en péril du côté de Manchester, les barbers à 10 euros peuvent continuer de pulluler à Lyon. Dimanche, en cas de succès sur la pelouse de Strasbourg, l’OL signera sa 14 e victoire consécutive toutes compétitions confondues et égalera le record de l’histoire du club établi entre août et novembre 2006. Si, à l’époque, les Lyonnais battaient le Real Madrid et non pas Go Ahead Eagles, Juninho, Cris et Karim Benzema avaient plus fière allure que Pavel Šulc, Tyler Morton ou Dominik Greif. Sur le papier seulement, parce que ces paris réalisés durant un été de restriction budgétaire strict marqué par la relégation en Ligue 2 évitée de justesse prouvent un peu plus chaque semaine qu’ils ont les épaules pour effacer leurs aînés des tablettes.

Des victoires en trompe-l’œil ?

À Lorient, dans une sombre soirée de décembre, l’OL prenait certes la marée (1-0), mais retrouvait dans le même temps Paulo Fonseca sur son banc. Après neuf mois de mise au ban pour avoir pété les plombs face à l’arbitre Benoît Millot, le technicien portugais est revenu plus calme que jamais, apportant de la stabilité à un effectif qui en manquait jusqu’à présent. Cela a notamment permis de faire basculer bon nombre de rencontres du bon côté, notamment les deux face à Lille, en Coupe de France et en Ligue 1, passant à chaque fois par un trou de souris. Mais passant à chaque fois.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com