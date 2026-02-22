 Aller au contenu principal
Ben Chilwell et la routine d'avant-match de Jamie Vardy
information fournie par So Foot 22/02/2026 à 09:51

Ce bon vieux Jamie est éternel. Dans un entretien accordé à L’Equipe , le défenseur anglais Ben Chilwell parle de sa routine d’avant-match et notamment du nouvel album d’Olivia Dean qu’il ponce pas mal en ce moment avant de pénétrer sur une pelouse de Ligue 1 avec le RC Strasbourg. L’ancien joueur de Chelsea s’est également livré sur les habitudes de l’un de ses ex-coéquipier à Leicester entre 2015 et 2020 : le redoutable Jamie Vardy.

S’il a certainement changé sa manière de bosser l’avant-match à 39 ans du côté de la Cremonese aujourd’hui, l’ancien bomber des Foxes avait un sacré rituel avant d’attaquer une rencontre de Premier League : « Ce n’est pas vraiment à recommander ! Il buvait quatre canettes de Red Bull en une heure. En veille de match, il buvait du vin à l’hôtel, des bières. Il ne dormait quasiment pas. Il était venu tambouriner à ma porte vers 3 heures du matin pour me réveiller. Il est fou. Mais il plantait des triplés après tout ça. »

AC pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
