Qatar: une nouvelle usine va doubler sa production d'énergie solaire d'ici 2030

Saad al-Kaabi à Doha, au Qatar, le 1er septembre 2024. ( AFP / KARIM JAAFAR )

Le Qatar, grand producteur mondial de gaz naturel, va lancer la construction d'une nouvelle centrale solaire pour doubler sa capacité de production d'énergie renouvelable d'ici 2030, a annoncé dimanche le ministre qatari de l'Energie, Saad Al-Kaabi.

La future ferme solaire "produira 2.000 mégawatts, soit deux fois plus que la capacité de production d'énergie solaire du Qatar dans le cadre des projets actuels", a indiqué le ministre de l'Energie, qui est également PDG du géant public des hydrocarbures QatarEnergy, lors d'une conférence de presse à Doha.

Elle sera construite dans la région de Dukhan, à quelque 80 kilomètres à l'ouest de Doha, a précisé le ministre.

L'émirat du Golfe a inauguré en octobre 2022 sa première ferme solaire à grande échelle à Al Kharsaah, à l'ouest de la capitale, en partenariat notamment avec le géant français TotalEnergies. En août de la même année, l'émirat a annoncé un autre projet solaire avec deux centrales à Ras Laffan, dans le nord du pays.

Grâce à l'ensemble de ses projets, y compris celui de Dukhan, le Qatar produira "4.000 mégawatts d'énergie propre d'ici à 2030", s'est félicité Saadi Al- Kaabi.

Cela "représentera 30% de la production totale d'énergie de l'État du Qatar", avec une réduction annuelle de "4,7 millions de tonnes d'émissions de CO2", a-t-il fait savoir.

Le ministre de l'énergie a également annoncé des projets visant à plus que doubler la production d'urée du Qatar, afin que le pays devienne le plus grand producteur d'engrais au monde d'ici la fin de la décennie.

Le Qatar va "maximiser la production d'engrais chimiques" grâce à "un complexe aux normes mondiales" qui devrait augmenter "notre capacité de production de 6 millions de tonnes par an, à plus de 12,4 millions de tonnes par an", a-t-il souligné.

Le Qatar est l'un des principaux producteurs mondiaux de gaz naturel liquéfié (GNL), aux côtés des États-Unis, de l'Australie et de la Russie.

Au cours de l'année écoulée, l'émirat du Golfe a conclu une série d'accords de GNL à long terme avec notamment le français TotalEnergies, le britannique Shell, l'indien Petronet, le chinois Sinopec et l'italien Eni.