Pyongyang retire à son tour ses haut-parleurs de propagande, selon Séoul

L'armée sud-coréenne a annoncé samedi avoir constaté un début de retrait par l'armée nord-coréenne de certains haut-parleurs utilisés à des fins de propagande le long de leur frontière commune à la suite de mesures similaires prises par Séoul.

C'est la première fois que Séoul fait une telle déclaration depuis l'arrivée au pouvoir, il y a deux mois, du président Lee Jae Myung, qui a décidé d'un démantèlement des propres haut-parleurs du pays, soucieux d'apaiser les tensions avec Pyongyang.

L'armée sud-coréenne a souligné qu'une confirmation restait nécessaire pour s'assurer que le démantèlement nord-coréen s'effectuait sur toutes les zones le long de leur frontière, ajoutant qu'elle continuerait à surveiller les activités de son voisin.

Les autorités sud-coréennes ont commencé lundi à retirer les haut-parleurs diffusant des émissions critiquant le régime nord-coréen alors que Lee Jae Myung s'emploie à relancer le dialogue, au point mort, entre les deux pays, ennemis jurés de longue date.

(Reportage Heekyong Yang et Joyce Lee; version française Claude Chendjou)