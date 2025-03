Puces: l'action JX Metals bondit, plus grosse entrée en Bourse à Tokyo depuis 2018

JX Advanced Metals, fournisseur japonais de matériaux-clés pour la fabrication de semi-conducteurs au Taïwanais TSMC et à l'Américain Intel, a fait des débuts remarqués mercredi à la Bourse de Tokyo, où il réalisait la plus forte introduction depuis 2018 sur fond d'engouement sur l'IA.

(illustration) ( AFP / I-HWA CHENG )

Le titre a augmentéde 6,59% en séquence, terminant la journée à 874 yens, par rapport à son prix d'introduction de 820 yens, fixé dans le haut de la fourchette initiale.

Cette cotation a permis à l'entreprise de lever grâce à l'opération quelque 439 milliards de yens (2,97 milliards de dollars), selon le calcul de Bloomberg.

JX Advanced Metals fournit à TSMC - le géant mondial des puces les plus sophistiquées -, et à d'autres spécialistes du secteur comme Intel, des alliages et métaux indispensables à la fabrication de semi-conducteurs.

Il s'agit de la plus grande introduction en Bourse à Tokyo depuis celle de SoftBank Corp, filiale de télécommunications mobile du géant japonais de l'investissement dans les technologies SoftBank: celle-ci avait levé en 2018 l'équivalent de 23,5 milliards de dollars, montant inédit sur les marchés nippons.

En octobre dernier, celle de Tokyo Metro était parvenue à lever 2,3 milliards de dollars.

Cette introduction boursière intervient alors que les titres de la tech et des firmes liées aux semi-conducteurs avaient trébuché ces dernières semaines, les investisseurs s'inquiétant de l'impact économique des tensions douanières.

Et ce sur fond de concurrence aiguisée entre les géants américains et leurs concurrents chinois, depuis le succès de l'outsider chinois de l'intelligence artificielle, DeepSeek.

Mais les investisseurs continuent de miser sur l'essor de la demande de puce pour répondre au déploiement tous azimuts, et dans tous les secteurs, de l'IA.

Le géant taïwanais TSMC a ainsi engrangé au quatrième trimestre 2024 un chiffre d'affaires en hausse de presque 40% sur un an, au-delà des attentes.

Et TSMC a annoncé début mars investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux Etats-Unis pour y développer sa production.

Kioxia, le géant japonais des puces mémoires, avait pour sa part fait son entrée à la Bourse de Tokyo le 18 décembre, levant alors environ 800 millions de dollars.