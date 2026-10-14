Publicités frauduleuses: les médias norvégiens menacent Meta de poursuites

Logo du service Facebook, sur un smartphone, avec celui de Meta sur un ordinateur portable, le 9 janvier 2025 à Francfort. ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les médias norvégiens menacent de poursuivre en justice le géant américain Meta, propriétaire de Facebook, accusé de tirer profit de publicités frauduleuses usurpant leur identité pour escroquer les internautes, a annoncé mercredi leur principale association.

L'Association norvégienne des entreprises de médias (MBL) et la radiotélévision publique NRK ont adressé une mise en demeure à la filiale irlandaise de Meta, lui donnant jusqu'au 2 novembre pour répondre à leurs exigences.

Selon ces acteurs, des escrocs publient sur Facebook des publicités se présentant comme des articles de grands médias norvégiens, détournant leur identité visuelle, pour attirer les internautes vers des sites frauduleux. Le groupe tirerait lui-même des revenus de la publication de ces publicités.

"Les escrocs empruntent la crédibilité des médias norvégiens pour tromper les gens, tandis que Meta se fait payer pour diffuser les publicités", a dénoncé la présidente de MBL, Lene Eltvik Vindfeld, dans un communiqué.

"Cela porte préjudice à la fois aux personnes escroquées, aux personnalités dont l'image est détournée et à la confiance dans le journalisme", a-t-elle ajouté.

Selon MBL, les médias norvégiens dénoncent depuis longtemps ces pratiques, sans que Meta ait pris de mesures suffisantes pour les empêcher.

L'association estime que le groupe américain porte une responsabilité propre dans ces escroqueries puisqu'il approuve les publicités, facture leur diffusion et les présente à des utilisateurs ciblés.

Elle réclame notamment un contrôle renforcé de l'identité des annonceurs et des adresses internet utilisées, ainsi qu'une compensation financière correspondant aux bénéfices tirés des publicités litigieuses.

Contacté par l'AFP pour un commentaire, Meta n'a pas réagi dans l'immédiat.