Publicité en ligne: Google condamné à verser plus de 850.000 euros à un éditeur de site français

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant américain Google a été condamné à verser plus de 850.000 euros de dommages et intérêts à un éditeur de site français après la suspension de ses comptes de publicité en ligne, selon une décision du Tribunal des activités économiques de Paris consultée mercredi par l'AFP.

Dans le détail, Gibmedia a obtenu 868.224 euros au titre d'un préjudice économique, auxquels s'ajoutent 50.000 euros au titre des frais de procédure.

En 2015, Google avait suspendu sur sa plateforme Google Ads les comptes de la PME toulousaine, qui affirme avoir ensuite perdu en quelques jours "plus de 90% de son chiffre d'affaires", selon un communiqué.

Le groupe américain avait déjà été condamné en 2019 à une amende de 150 millions d'euros, confirmée par la cour d'appel en 2022, pour abus de position dominante par l'Autorité de la concurrence après une saisine de Gibmedia qui portait sur cette suspension de compte.

L'Autorité reprochait notamment à Google d'appliquer des règles peu claires et changeantes vis-à-vis des annonceurs désireux de placer des publicités liées aux recherches des internautes sur son moteur.

Le Tribunal des activités économiques a aussi estimé que Google applique sur Google Ads "son pouvoir discrétionnaire de manière inéquitable et opère des différences de traitement entre opérateurs similaires".

"Cette condamnation de Google est une avancée majeure permettant de rétablir l'équité commerciale entre les géants du numérique et les éditeurs indépendants et surtout de faire bénéficier de cette jurisprudence les autres annonceurs", a réagi Gibmedia dans un communiqué.

Contacté par l'AFP, Google n'a pas réagi dans l'immédiat.

Dans un autre dossier, le géant américain a été condamné mardi à verser 126 millions d'euros à plusieurs groupes de médias français, dont Le Figaro et Prisma, pour pratiques anticoncurrentielles dans la publicité en ligne.