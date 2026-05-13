PSG : le sacre en sifflotant

Si son sacre n'a jamais vraiment fait de doute, et encore un peu moins depuis sa victoire contre Brest dimanche, le PSG s'est octroyé un cinquième titre de champion de France consécutif à Lens. Le quatorzième de son histoire, au bout d'une course au titre qui aura plus été un mirage qu'autre chose.

C’est une soirée comme un symbole de la saison du PSG en Ligue 1 : un onze de départ remanié, une prestation qui ne restera pas dans les mémoires mais une victoire dans un choc qui aurait sans nul doute eu une tout autre saveur le 11 avril dernier. Celle qui permet au club de la capitale de remporter officiellement le quatorzième titre de son histoire, le cinquième d’affilée. Un accomplissement à ne surtout pas banaliser, surtout à l’issue d’une saison démarrée sans véritable préparation et tout au long de laquelle l’état physique des joueurs aura été au cœur des préoccupations. Mais comme les standards ne sont (logiquement) pas tout à fait les mêmes pour ce Paris Saint-Germain surpuissant à l’échelle de l’Hexagone, on se permettra d’écrire que l’on aurait pu imaginer une domination plus éclatante.

Ici c’est pas de risques

Le thème le plus récurrent de la campagne fut donc la gestion, des corps et des esprits. Entre les blessures de l’automne et les regards tournés vers la conquête de l’Europe à partir de février, Luis Enrique aura le plus souvent réfléchi en terme d’état de forme au moment de cocher onze noms sur ses feuilles de matchs du week-end. Désigné meilleur joueur de la saison lundi soir, Ousmane Dembélé n’était par exemple titulaire que pour la dixième fois à Bollaert. Epargné par les blessures sérieuses, Nuno Mendes n’aura lui été aligné qu’à treize reprises au coup d’envoi. Comme des symboles. Au point qu’au moment de désigner les hommes forts de ce titre, aucun nom ne s’impose. Intenable à l’automne, le latéral portugais s’est ensuite effacé et la régularité des Warren Zaïre-Emery, Vitinha ou Willian Pacho fait finalement sans doute figure de meilleure réponse. Les stars offensives ? S’ils ont terrorisé l’Europe ces derniers mois, Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia n’auront gratifié les abonnés de Ligue 1+ (et ce soir de Bein Sports) que de rares coups de génie.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com