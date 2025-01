PSG : La théorie de la relativisation

Actuel 26e de Ligue des champions, le PSG joue gros face à Manchester City mais garde son optimisme. Déjà parce qu'il ne peut pas être mathématiquement éliminé ce mercredi. Aussi parce que si l'équipe de Luis Enrique ne gagne pas, elle joue "bien". Est-ce tout ce qui importe ?

« J’espère que le match le plus important ne sera pas celui-ci, mais plus tard, à un autre niveau et pour jouer un titre. » Luis Enrique dédramatise. Malgré ses sept petits points pris en six matchs de Ligue des champions, six buts marqués, six buts encaissés, son PSG affronte Manchester City confiant. Tous ses joueurs sont prêts et disponibles, l’effectif est concerné, Paris produit du jeu. Il se crée tout plein d’xG. « Je crois que lors de nos trois matchs à domicile, nous avons été infiniment supérieurs à nos adversaires » , racontait Luis Enrique après la défaite contre l’Atlético de Madrid (1-2). Les points viendront, c’est sûr. Le temps donnera raison au projet de Luis Enrique. Si ce n’est pas ce soir, ce sera contre Stuttgart la semaine prochaine, ou plus tard.

En somme, et on le sait, le football, ça se joue à rien. Le résultat de ce PSG-Manchester City peut faire basculer le vainqueur du bon côté de l’histoire, le perdant du mauvais, mais il ne sera en rien irrévocable pour l’un comme pour l’autre. Le juge de paix : la qualité du jeu proposée, si on en croit Luis Enrique, mais aussi Pep Guardiola. L’ancien adversaire, rival et coéquipier l’a dit lui aussi, après une victoire à Tottenham : « Vous savez pourquoi je suis un génie aujourd’hui ? Parce que Riyad Mahrez a fait passer un ballon entre deux hanches et marqué un but. Il y a des leçons qui sont tirées à partir de gestes anecdotiques. On aurait pu faire match nul ou perdre, ça aurait été pareil. » Bref, quel que soit le résultat contre City : c’est à la fin du bal que l’on fera les comptes.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com