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PSG : il faudra souffrir pour être encore plus beau
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 01:04

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PSG : il faudra souffrir pour être encore plus beau

PSG : il faudra souffrir pour être encore plus beau

En expédiant Villarreal sur sa propre pelouse, Paris a encore démontré à l'Europe qu'il était le favori numéro un à sa propre succession. Sauf qu'à force de marcher sur l'eau, le PSG saura-t-il encore flotter à l'heure des raz-de-marée ?

Si vous aviez débarqué à l’heure de la sieste dans les rues de Vila-Real, en espérant y voir une ville en ébullition et trépignant d’impatience à l’idée de recevoir le double champion d’Europe en titre, vous seriez tombés de haut. En Espagne, le dodo de l’aprem, c’est sacré. Alors avant 16-17h, hormis quelques terrasses ayant ramassé les supporters parisiens déjà présents sur place, il fallait prendre son mal en patience pour voir la ville s’animer puis, petit à petit, se laisser prendre au jeu de la Ligue des champions et de l’affiche de gala.

Le hic dans tout ça, c’est que lorsque la ville s’est réveillée, son équipe est restée au lit. Résultat, après 17 minutes, l’affiche n’existait plus, le suspense non plus, et les sifflets avaient déjà pris possession de la Cerámica. Certainement que le duo d’ouvriers qui avait fini par craquer et acheter deux billets à 100 balles l’unité au patron du Bar Deportivo qui fait face au stade, à 2 heures du coup d’envoi, regrettaient leur accès de folie et leur excès de houblons, les deux étant intimement liés. Mais voilà que dans le camp d’en face, on regrettait peut-être aussi que les locaux aient oublié de mettre le réveil pour avoir au moins un adversaire pouvant rivaliser un minimum.…

Par Julien Faure, à l'Estadio de la Cerámica pour SOFOOT.com

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