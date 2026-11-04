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Il ne fallait pas oublier Senny Mayulu
information fournie par So Foot 04/11/2026 à 00:46

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Il ne fallait pas oublier Senny Mayulu

Il ne fallait pas oublier Senny Mayulu

Une nouvelle fois buteur face à Villarreal (0-6), Senny Mayulu donne du poids à son statut de remplaçant. Longtemps contraint de ronger son frein, le Titi profite de l’absence d’Ousmane Dembélé pour montrer ce qu’il peut apporter en faux neuf. De quoi rappeler qu’au PSG, une place peut aussi se gagner sans brûler les étapes.

Trois pions et une passe décisive lors des trois dernières joutes contre Lyon puis Le Havre en Ligue 1 et ce mardi en Ligue des champions face à Villarreal : voilà le butin que ramène Senny Mayulu au PSG. Tandis qu’Ousmane Dembélé est absent et que Ferran Torres connaît une baisse de régime, le Titi reprend du poil de la bête et semble rendre à Luis Enrique la confiance qu’il a (re)commencé à lui accorder à la fin du mois d’octobre. Un temps écarté du groupe ou scotché au banc avant de subir une fâcheuse blessure à la cuisse, le numéro 24 parisien a rappelé pourquoi son club formateur lui fait confiance au point de l’avoir prolongé jusqu’en 2031.

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Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com

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