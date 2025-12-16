 Aller au contenu principal
PSG-Flamengo : une finale anachronique
Au milieu d’un calendrier démentiel, le PSG, freiné par les blessures depuis de longues semaines, se rend au Qatar pour la finale de la Coupe intercontinentale contre Flamengo. Comme les instances sont clémentes, le club européen a la voix toute tracée vers le sacre, ce qui interroge encore davantage quant au réel intérêt de la rencontre.

Mais au fait, pourquoi le PSG va affronter Flamengo ce mercredi en fin d’après-midi ? Pour faire briller un nouveau trophée dans son armoire ? Pourquoi pas. Pour se prouver à lui-même qu’il est bien le meilleur club du monde, quelques mois après avoir laissé un trône en bois à Chelsea ? Bof, on n’avait pas besoin de ça pour savoir que le vainqueur de la Ligue des champions avait bien souvent une longueur d’avance. Pour clarifier les choses entre le Mondial des clubs et la Coupe intercontinentale… qui elle-même a dû changer de nom et de formule… et qui n’a rien à voir avec celle que l’on a connue jusqu’en 2004 ? Non, puisqu’on n’y comprendra rien, même en cas de victoire parisienne. Pour que le Qatar puisse célébrer une victoire à Doha ? Peut-être, c’est sûr que l’équipe de Luis Enrique devrait avoir plus fière allure que celle de Félix Sánchez Bas en 2022. Pour faire passer le procès avec Kylian Mbappé au second plan ? Ah, là on tient une piste !

On veut continuer d’écrire l’histoire de notre club. C’est une grande motivation pour nous.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
