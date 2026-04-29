Marquinhos : « Sur le terrain, c'était un vrai plaisir »

Le football totalement total. Conscients d’avoir réalisés un match de zinzins, les Parisiens ont mis l’accent sur le bonheur de disputer une telle rencontre : « Tous les amoureux du foot ont dû kiffer . Nous, sur le terrain, c’était un vrai plaisir. Ce sont des matches dont on rêve toute l’année et pendant toute notre enfance », a commenté encore essoufflé Marquinhos, au micro de Canal + .

« On ne va pas changer notre philosophie à Munich »

S’ils semblaient s’être envolés pour de bon à l’heure de jeu, quand ils menaient 5-2 après le deuxième but de Khvicha Kvaratskhelia, les Parisiens iront à Munich avec une marge infime . « Ça a été un match extraordinaire, fantastique, entre deux équipes qui aiment l’attaque, je pense que les fans de foot se sont régalés, » a préféré commenté Lucas Hernandez. Les joueurs de Luis Enrique ont déjà hâte d’en découdre. « On ne va pas changer notre philosophie à Munich », a même prophétisé Ousmane Dembélé à la fin du match.…

UL pour SOFOOT.com