Provinciales en Nouvelle-Calédonie: comprendre le scrutin du 28 juin et ses enjeux

Quelque 192.000 Calédoniens sont appelés aux urnes dimanche 28 juin pour les premières élections provinciales depuis 2019 ( AFP / Delphine MAYEUR )

Quelque 192.000 Calédoniens sont appelés aux urnes dimanche 28 juin pour les premières élections provinciales depuis 2019, un scrutin reporté à trois reprises qui doit redéfinir les rapports de force politiques de l'archipel et peser sur les futures négociations autour de son avenir institutionnel, dans l'impasse depuis les émeutes de 2024.

Tour d'horizon du fonctionnement du scrutin et de ses enjeux.

Trois provinces, un Congrès, un gouvernement

Derrière l'appellation "élections provinciales" se cachent en réalité trois scrutins distincts, organisés séparément dans les provinces Sud, Nord et des îles Loyauté. Les électeurs y désignent les 76 conseillers des trois assemblées de province, soit 40 dans le Sud, 22 dans le Nord et 14 dans les îles.

Une partie de ces élus, 54 au total, forme ensuite le Congrès, principale institution du territoire et seule habilitée à voter les lois locales.

Ce sont enfin les membres du Congrès qui élisent les onze membres du gouvernement collégial. Le vote du 28 juin détermine donc, en cascade, toutes les institutions calédoniennes.

Un corps électoral "gelé"

Tous les résidents ne votent pas. Le scrutin repose sur une liste électorale spéciale, gelée depuis 2007 en application de l'accord de Nouméa, signé en 1998.

Seules peuvent voter les personnes inscrites avant 1998, celles justifiant de dix ans de résidence à cette date et leurs descendants. Concrètement, un Français installé sur le territoire après 1998 ne peut pas voter à ces provinciales, quelle que soit la durée de sa présence.

C'est précisément une tentative d'élargir ce corps électoral à tous les résidents de plus de 10 ans qui a déclenché les émeutes meurtrières de mai 2024.

Au printemps, une loi organique a intégré 10.575 natifs jusque-là exclus, un texte validé par le Conseil constitutionnel fin mai. Le corps électoral passe ainsi de 169.000 inscrits en 2019 à quelque 192.000.

Un seul tour, à la proportionnelle

Contrairement à la plupart des élections françaises, le vote se déroule en un seul tour, le 28 juin.

Il s'agit d'un scrutin proportionnel de liste, comme aux municipales, avec répartition des sièges restants à la plus forte moyenne, une règle qui avantage les grandes listes et encourage les alliances.

Chaque liste doit réunir 5% des inscrits, et non des seuls votants, pour obtenir un élu.

Un vote décisif pour l'avenir institutionnel

Ces élections devaient initialement se tenir en 2024. Faute d'accord sur un nouveau statut, elles ont été repoussées trois fois, prolongeant de deux ans le mandat initial de cinq ans.

L'accord de Bougival, conclu en juillet 2025 mais rejeté par le principal mouvement indépendantiste, le FLNKS, n'a jamais été retranscrit dans la Constitution. Le scrutin se tient donc dans le cadre de l'accord de Nouméa.

Ses résultats fixeront les nouveaux équilibres entre indépendantistes et non-indépendantistes, dits loyalistes, et désigneront les interlocuteurs des futures négociations sur l'avenir de l'archipel.

Un important dispositif de sécurité

Près de deux ans après les émeutes, le scrutin se tient sous étroite surveillance. Quelque 2.400 membres des forces de l'ordre, dont 1.120 gendarmes mobiles, sont déployés dans l'archipel jusqu'à la mi-juillet.

Meetings et sites sensibles font l'objet d'une attention particulière. Selon le haut-commissariat de la République en Nouvelle-Calédonie, les violences urbaines sont par ailleurs en net recul: 700 faits recensés sur les cinq premiers mois de 2026, contre 1.200 un an plus tôt.