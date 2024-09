Protéines d'insectes: en difficulté, la jeune pousse Ynsect fait geler ses dettes

La start-up Ynsect, spécialisée dans la production de protéines et d'engrais à base d'insectes, annonce jeudi son placement sous procédure de sauvegarde, ce qui fige ses dettes pendant six mois, pour soulager "la pression financière subie par l'entreprise".

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

"Confrontée à une conjoncture économique et financière complexe, caractérisée par l'assèchement des financements habituellement dirigés vers les entreprises en croissance, Ynsect a obtenu du tribunal de commerce d'Evry le 25 septembre 2024 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde", indique la société dans un communiqué.

A l'heure où le monde s'inquiète de l'épuisement des ressources, l'entreprise s'est spécialisée dans l'élevage et la transformation d'insectes pour l'alimentation animale, humaine et les engrais.

Mais la jeune pousse, qui a levé au total 600 millions de dollars auprès d'investisseurs depuis sa création en 2011, est confrontée à la difficile montée en puissance de ce qui devait être "la plus grande ferme verticale au monde", dans la Somme.

Après sa dernière levée de fonds (160 millions d'euros en 2023-24), Ynsect explique avoir à nouveau besoin d'argent frais. Les délais de cette nouvelle levée de fonds "se sont toutefois avérés incompatibles avec la pression financière subie par l'entreprise".

La procédure de sauvegarde place Ynsect sous la protection du tribunal de commerce pendant six mois durant lesquels ses créances sont gelées, ce qui est censé lui redonner de l'air. La procédure peut être étendue pour six mois supplémentaires - voire davantage sur décision judiciaire.

"L'atterrissage du projet industriel nécessite encore des capitaux additionnels dans l'attente d'un niveau de production et de ventes permettant d'assurer la rentabilité de l'entreprise", explique Ynsect, assurant être "en discussion avancée avec un certain nombre d'investisseurs désireux d'accompagner et de financer cette phase de lancement de son processus industriel".

Trois acteurs français se sont lancés dans les farines d'insectes (Ynsect, Innovafeed, Agronutris) avec pour objectif de produire à grande échelle, au stade industriel, et de finir par gagner de l'argent.