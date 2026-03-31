Propos polémiques visant le maire de Saint-Denis: le gouvernement étudie la possibilité de "poursuites pénales", annonce Nuñez

Laurent Nuñez lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale le 31 mars 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Laurent Nuñez a annoncé, mardi à l'Assemblée nationale, que le gouvernement "étudiait" la possibilité d'engager des "poursuites pénales" contre les auteurs de propos polémiques sur CNews visant le nouveau maire LFI de Saint-Denis, Bally Bagayoko.

Qualifiant de nouveau ces propos d'"ignobles" et d'"absolument inacceptables", le ministre de l'Intérieur a affirmé que le gouvernement les étudiait "pour savoir s'il s'agit d'un appel à la discrimination raciale et d'une injure publique".

"Le racisme, qui n'est pas une opinion, qui est un poison, et c'est bien de cela dont il s'agit, c'est un délit pénal qui est souvent une circonstance aggravante", a insisté Laurent Nuñez.

"Ces propos-là, nous allons les expertiser. S'il doit y avoir poursuites pénales, il y aura poursuites pénales", a-t-il promis.

Sébastien Lecornu a renchéri devant les députés, en affirmant que la "banalisation du mal et du racisme doit être combattue avec la même force et sans relâche".

"Nous devons refuser, a poursuivi le Premier ministre, toute forme de violence dans le débat politique et dans le débat public".

Bally Bagayoko a été élu dès le premier tour des élections municipales à Saint-Denis. Depuis, il est la cible d'une campagne de haine relayée par l'extrême droite sur les réseaux sociaux.

Vendredi, un débat sur CNews a porté sur les premiers jours de son mandat.

Est-ce que ce maire "essaye de pousser les limites?", demande le présentateur. "Sûrement qu'il y a un peu de ça. Maintenant, c'est important de rappeler que l'homo sapiens, nous sommes des mammifères sociaux et de la famille des grands singes. Et par conséquent, dans toute collectivité, dans toute tribu - nos ancêtres chasseurs-cueilleurs vivaient en tribus - il y a un chef qui a pour mission d'installer son autorité", a répondu le psychologue Jean Doridot sur le plateau.

Dénonçant des propos racistes, plusieurs responsables LFI et de gauche ainsi que des associations antiracistes ont saisi l'Arcom, le gendarme de l'audiovisuel et du numérique, qui a indiqué qu'elle allait "instruire les séquences qui lui ont été signalées".

CNews a, de son côté, dit "(contester) formellement que de quelconques propos racistes aient été tenus" sur son antenne.

Bally Bagayoko a annoncé samedi qu'il allait déposer plainte et appelé à un "grand rassemblement" antiraciste le 4 avril devant la mairie de Saint-Denis.

Le chef du gouvernement a annoncé en outre avoir demandé au préfet de Seine-Saint-Denis de se "porter partie civile" lorsque l'édile aura déposé plainte.