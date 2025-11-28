Pronostics Ligue 1 : Analyses, cotes et pronos avant la 14e journée

Après une jolie semaine (sauf pour la Côte d'Azur) et pendant que les divisions d'en dessous croisent le fer en Coupe de France, la Ligue 1 reprend ses droits. Un seul duel entre équipes européennes, et sinon, un seul schéma : une équipe européenne en affronte une qui lutte pour le maintien. Une belle occasion de faire le point, en somme.

Le choc européen du week-end

Monaco – PSG

Peu de suspens, ou presque, pour commencer cette preview. Monaco galère, n’a pas gagné en Ligue 1 depuis un mois tout pile, et contre Nantes (5-3). On a du mal à voir où va Sébastien Pocognoli, même si des motifs de réjouissance existent : le talent des joueurs de devant, le retour de Paul Pogba. Pas sûr que tout ceci soit suffisant pour croquer le PSG, leader. Denis Zakaria sera absent, Monaco prend des buts, Ousmane Dembélé revient. Monaco n’a pas concédé quatre défaites d’affilée en Ligue 1 depuis octobre 2018.

► La cote de la victoire du PSG à Monaco est à 1,53 chez Betsson …

