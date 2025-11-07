 Aller au contenu principal
Projet SatCo et 5G spatiale : Vodafone va lancer une constellation de satellites pour le réseau mobile européen
information fournie par Boursorama avec Media Services 07/11/2025 à 13:19

Le projet mené par la joint-venture entre l'américain AST SpaceMobile et le groupe britannique promet une couverture mobile universelle à travers le Vieux continent, en utilisant les satellites comme point de relais. De nombreux opérateurs mobiles ont manifesté leur intérêt, affirment des responsables.

Le projet SatCo est mené par Vodafone et l'américain AST SpaceMobile (illustration) ( AFP / ATTILA KISBENEDEK )

Bientôt la fin des "zones blanches" en Europe? Le groupe britannique de téléphonie Vodafone a annoncé vendredi 7 novembre le lancement d'une constellation de satellites pour l'Europe avec le groupe américain AST SpaceMobile pour fournir un service mobile haut débit aux opérateurs européens permettant une connectivité étendue.

Le projet sera géré par une coentreprise, baptisée SatCo, dont le centre opérationnel principal sera basé en Allemagne, une manière selon les deux entreprises "de renforcer davantage la souveraineté numérique de l'Europe".

Des antennes spatiales en complément des antennes terrestres

L'objectif est de "fournir un service mobile haut débit par satellite européen" destiné aux opérateurs de réseau "pour bénéficier à tous les citoyens, entreprises et organisations du secteur public européens".

Le système consiste en une constellation de satellites en orbite basse, équipés d'antennes pouvant communiquer directement avec les smartphones des utilisateurs sans modifications techniques préalables.

Concurrencer Starlink

Avec cette technologie "direct-to-device", le smartphone se connecte toujours en priorité sur une antenne terrestre, mais pourra basculer en cas de besoin sur "l'antenne spatiale" constituée par le satellite, lui même relié à des stations au sol connectés aux flux internet classiques et réseaux mobiles existants.

Selon le communiqué, 21 opérateurs de réseaux mobiles du continent se sont montrés intéressés par le projet. Le marché de la connectivité spatiale à haut débit, notamment utile pour desservir les régions isolées dépourvues de fibre optique, est pour l'instant dominé par Starlink, l'entreprise d'Elon Musk.

