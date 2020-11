Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Projet d'accord sur un objectif climatique plus ambitieux pour le Conseil européen de décembre Reuters • 25/11/2020 à 14:00









PROJET D'ACCORD SUR UN OBJECTIF CLIMATIQUE PLUS AMBITIEUX POUR LE CONSEIL EUROPÉEN DE DÉCEMBRE par Kate Abnett BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne a élaboré un projet d'accord visant à réduire d'ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre des Vingt-Sept d'au moins 55% par rapport aux niveaux de 1990, qui sera présenté lors du Conseil européen des 10 et 11 décembre. Si ce projet, que Reuters a pu consulter, était approuvé par les Vingt-Sept, l'UE serait la première grande puissance économique à s'imposer un nouvel objectif climatique avant la date butoir fixée à la fin de l'année par l'Onu pour que les pays relèvent leurs objectifs dans le cadre de l'accord de Paris de 2015. L'actuel objectif des Européens porte sur une réduction de 40% de leurs émissions d'ici 2030, un engagement déjà plus ambitieux que les engagements pris par la Chine ou les Etats-Unis. "Le Conseil européen approuve un objectif contraignant de l'UE d'une réduction nette d'au moins 55% des émissions nationales de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990", peut-on lire dans le projet. Ce nouvel objectif a été proposé en septembre par la Commission européenne, qui estime que le bloc ne pourra pas parvenir à la neutralité carbone en 2050 sans cet effort supplémentaire. Le document consulté par Reuters indique que le nouvel objectif climatique sera rempli "collectivement" par les Etats membres, ce qui pourrait permettre de lever les tensions sur le sujet liées aux conséquences économiques de cette mutation. La République tchèque s'est ainsi déclaré prête à soutenir un objectif plus ambitieux si la réduction des émissions de 55% se faisait à l'échelle de l'UE et non sur le plan national. Le projet indique également que le nouvel objectif prendra en compte les différentes situations dans chaque pays et que des fonds seront débloqués pour aider les Etats membres les plus pauvres à investir dans une énergie plus propre. La Pologne, très dépendante du charbon, a dit avoir besoin d'une analyse plus approfondie des retombées économiques avant d'approuver le nouvel objectif. Le mois dernier, Varsovie a appelé à une réforme du marché du carbone de l'UE afin de rediriger les fonds vers les pays plus pauvres. Le projet, qui devait être discuté dans le courant de la journée par les ambassadeurs des Vingt-Sept auprès de l'UE, est encore susceptible de modification avant sa présentation au Conseil européen. (version française Claude Chendjou, édité par Henri-Pierre André)

