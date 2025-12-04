Programmer la Coupe de France, « un énorme casse-tête »

La programmation des 32es de finale de la Coupe de France a provoqué la colère de plusieurs clubs. Dans leur viseur : beIN Sports. Le diffuseur y a répondu par la voix de Florent Houzot, mettant le doigt sur des incompréhensions et un manque de communication.

Le calendrier de l’Avent devait révéler bien mieux qu’un simple chocolat ce mercredi 3 décembre pour les 64 clubs encore engagés en Coupe de France : la programmation des 32 es de finale. Mais une fois l’emballage retiré, certains ont déchanté. C’est le cas des amateurs de Marcq-en-Baroeul (R1), qui ont vu leur match face à Troyes programmé le vendredi. Saint-Cyr Collonges Mont d’Or (R1) et l’Olympique lyonnais ont quant à eux hérité de la case du dimanche soir, là où ils demandaient le vendredi. Sans surprise, beIN Sports en a pris pour son grade.

Des difficultés pour les amateurs

Tombeur du FC Bondues le 29 novembre, l’Olympique Marcquois a hérité de l’ESTAC, leader de la Ligue 2. Un joli cadeau à quelques jours de Noël. Le club de R1 n’a cependant pas compris pourquoi il avait été programmé le vendredi, alors que l’ESTAC était aussi d’accord pour jouer le samedi. « Mes joueurs travaillent tous , rappelait le coach Samir Guelsifi à Ici Nord. Des joueurs ne pourront pas prendre leur journée, (…) ils finiront leur taff déjà bien épuisés et ils iront jouer un match de foot contre une Ligue 2. Certains ne pourront pas se libérer. C’était leur fête et aujourd’hui c’est plus une corvée qu’autre chose. On n’a pas pensé au club amateur. » …

Par Quentin Ballue pour SOFOOT.com