La presse madrilène n'a bientôt plus de superlatifs pour Mbappé
Le doublé de Mbappé à San Mamés a laissé la presse espagnole dans un état voisin de la sidération collective.
Chez AS , on ne cherche même plus la nuance : « Dans les moments difficiles, donner le ballon à Mbappé est devenu un réflexe fondamental au Real Madrid. C’est un joueur tellement extraordinaire qu’il rend presque tous les autres invisibles. » Voilà. Invisibles.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
