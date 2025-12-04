La presse madrilène n'a bientôt plus de superlatifs pour Mbappé

Le doublé de Mbappé à San Mamés a laissé la presse espagnole dans un état voisin de la sidération collective.

Chez AS , on ne cherche même plus la nuance : « Dans les moments difficiles, donner le ballon à Mbappé est devenu un réflexe fondamental au Real Madrid. C’est un joueur tellement extraordinaire qu’il rend presque tous les autres invisibles. » Voilà. Invisibles.…

MH pour SOFOOT.com