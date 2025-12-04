Coupe de France : un club amateur est prêt à laisser la recette du match à l'OL
Le coup de pouce du Petit Poucet.
Opposé à l’Olympique lyonnais en 32 es de finale de la compétition, le FC Saint-Cyr-Collonges (Régional 1) s’est dit prêt à tout pour jouer dans un grand stade contre l’OL. Dans un communiqué publié sur le compte Facebook du club , le président Hassane Baba-Arbi a appelé les instances « à la raison, à la solidarité et à l’esprit du football ». …
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer