Coupe de France : un club amateur est prêt à laisser la recette du match à l'OL
information fournie par So Foot 04/12/2025 à 14:53

Le coup de pouce du Petit Poucet.

Opposé à l’Olympique lyonnais en 32 es de finale de la compétition, le FC Saint-Cyr-Collonges (Régional 1) s’est dit prêt à tout pour jouer dans un grand stade contre l’OL. Dans un communiqué publié sur le compte Facebook du club , le président Hassane Baba-Arbi a appelé les instances « à la raison, à la solidarité et à l’esprit du football ».

