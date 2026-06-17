Programme européen de soutien au réarmement : la France va recevoir un prêt de 15,1 milliards d'euros

Le prêt va permettre de financer 29 projets du ministère des Armées et six autres dans le domaine de la recherche et du spatial.

Un GlobalEye. (illustration) ( AFP / GIUSEPPE CACACE )

Missiles anti-aériens Mistral, de missiles antichars MMP, avions de surveillance radar GlobalEye... La France va recevoir un prêt de 15,1 milliards d'euros pour des achats d'armement conjoints après la signature mercredi 17 juin d'un accord dans le cadre du programme européen Safe de soutien au réarmement en Europe.

L'accord a été formalisé lors d'une cérémonie en marge du salon de la défense Eurosatory, près de Paris, par les ministres français de l'Économie et des Armées, Roland Lescure et Catherine Vautrin, et les commissaires européens au Budget et à la Défense, Piotr Serafin et Andrius Kubilius, a constaté un journaliste de l' AFP .

Pour le commissaire européen au Budget, c'est "une étape importante dans la construction d'une Europe capable de prendre davantage en charge son destin" .

"Il y a encore quatre ans, l'idée d'un effort financier européen commun pour le domaine de la défense demeurait largement minoritaire. Dans la pratique, elle était principalement portée par la France. Aujourd'hui, cette vision est devenue une réalité politique européenne", a-t-il salué.

Les 15,1 milliards d'euros de prêt attribués à la France permettront de financer 29 projets du ministère des Armées et six autres dans le domaine de la recherche et du spatial , a précisé Catherine Vautrin.

150 milliards pour le réarmement de l'Europe

"Cet argent va servir à créer de la croissance et de la valeur sur nos territoires", a-t-elle affirmé, rappelant que l'industrie de défense représentait 240.000 emplois en France.

L'instrument Safe (Security Action for Europe) vise à aider les États membres de l'UE à accroître rapidement leurs investissements dans le domaine de la défense au moyen d'acquisitions conjointes.

Pour la France, les acquisitions de missiles anti-aériens Mistral, de missiles antichars MMP ou encore d'avions de surveillance radar GlobalEye auprès de la Suède ont vocation à en bénéficier.

Le programme est doté de 150 milliards d'euros au total, alloués en faveur de 19 pays de l'UE, intéressés par les conditions favorables de remboursement. Le principal pays emprunteur est la Pologne (43,7 milliards), suivis de la Roumanie (16,7) et de la France.

Pour être éligible, un achat conjoint entre pays doit concerner des produits dont au moins 65% des coûts des composants proviennent de pays de l'UE, d'Ukraine, de Norvège ou du Canada.