Proche-Orient : Israël est "intéressé" par une normalisation des relations avec la Syrie et le Liban

Parrainés par Donald Trump lors de son premier mandat, les accords dits d'Abraham ont déjà vu Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan établir des liens formels avec Israël.

Gideon Saar à Berlin, en Allemagne, le 5 juin 2025. ( AFP / JOHN MACDOUGALL )

Israël souhaite normaliser ses relations avec ses voisins, la Syrie et le Liban, a indiqué lundi 30 juin le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar. Il a toutefois souligné que le Golan syrien occupé et annexé resterait "partie intégrante" d'Israël sous tout accord.

"Israël est intéressé par une expansion du cercle de paix et de normalisation [dans le cadre] des accords d'Abraham", a déclaré Gideon Saar lors d'une conférence de presse commune à Jérusalem avec son homologue autrichienne Beate Meinl-Reisinger. "Nous avons un intérêt à ajouter des pays tels que la Syrie et le Liban, nos voisins, au cercle de paix et de normalisation, tout en préservant les principaux intérêts sécuritaires d'Israël", a ajouté le ministre israélien.

Gideon Saar a toutefois fait savoir qu'Israël ne comptait rien céder du Golan syrien, dont son pays a conquis une partie lors de la guerre israélo-arabe de 1967, avant de l'annexer en 1981. Une annexion non reconnue par l'ONU. "Israël a appliqué sa loi sur le plateau du Golan il y a plus de 40 ans", a dit le ministre. "Dans tout accord de paix, le Golan restera une partie intégrante de l'État d'Israël".

Parrainés par le président américain Donald Trump lors de son premier mandat à la Maison Blanche, les accords dits d'Abraham ont vu en 2020 Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc et le Soudan établir des liens formels avec Israël.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déjà indiqué jeudi qu'il voyait au lendemain de la guerre avec l'Iran une occasion "d'élargir les accords de paix" d'Israël. "Nous avons combattu avec détermination contre l'Iran et nous avons obtenu une grande victoire. Cette victoire ouvre la voie pour élargir de manière spectaculaire les accords de paix", avait-il dit dans une vidéo.

"Un accord avec Israël est nécessaire", selon les États-Unis

L'émissaire américain pour la Syrie Tom Barrack a estimé dimanche que des accords de paix avec Israël étaient nécessaires pour la Syrie et le Liban. "Le président (syrien par intérim Ahmad) al-Chareh a indiqué qu'il ne détestait pas Israël et qu'il souhaitait la paix à cette frontière. Je pense que cela se produira également avec le Liban. Un accord avec Israël est nécessaire ", a-t-il déclaré à l'agence étatique turque Anadolu.

Dès la chute du pouvoir de Bachar al-Assad en Syrie le 8 décembre, après plus de 13 ans de guerre civile, Israël a envoyé des troupes dans une zone tampon démilitarisée du Golan, à la lisière de la partie annexée par Israël en 1981. L'Etat hébreu multiplie ses bombardements en Syrie disant vouloir empêcher que les armes du régime déchu ne tombent entre de mauvaises mains et le développement d'une activité "terroriste" dans cette zone stratégique à la frontière entre la Syrie, la Jordanie et Israël. S euls les États-Unis, sous la première administration de Donald Trump, ont reconnu en 2019 l'annexion du Golan syrien par Israël.

Au Liban, un cessez-le-feu a mis fin en novembre dernier à plus d'un an de conflit entre le Israël et le Hezbollah, qui affirmait agir en soutien au Hamas palestinien.

En vertu de cet accord, la formation libanaise devait retirer ses forces et démanteler toute infrastructure militaire au sud du fleuve Litani, dans le sud du Liban, à une trentaine de kilomètres de la frontière israélienne, et Israël retirer ses forces du sol libanais. Mais Israël continue de bombarder quasi-quotidiennement le Liban , affirmant viser le Hezbollah, considérablement affaibli par la guerre, et ne s'est pas totalement retiré du territoire libanais, maintient cinq positions dans le sud du pays.