Procès de Mahdieh Esfandiari: un an ferme requis contre l'Iranienne, la défense plaide la relaxe

L'Iranienne Mahdieh Esfandiari accompagnée de ses avocats Antoine Pastor (G) et Nabil Boudi (derrière) au tribunal de Paris le 13 janvier 2026 ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Une peine d'un an de prison ferme a été requise vendredi contre l'Iranienne Mahdieh Esfandiari, jugée notamment pour apologie du terrorisme et possible monnaie d'échange avec Téhéran contre Cécile Kohler et Jacques Paris, et pour laquelle la défense a plaidé la relaxe.

"On est face à une procédure qui interroge sur l'état de la liberté d'expression dans notre démocratie aujourd'hui", a lancé Me Antoine Pastor, un des avocats de la prévenue.

Auparavant, la représentante du pôle national de lutte contre la haine en ligne, du parquet de Paris, avait demandé quatre ans de prison dont trois avec sursis, et une interdiction définitive du territoire français à l'encontre de cette femme de 39 ans jugée depuis mardi par le tribunal correctionnel, en pleine vague de protestation étouffée en Iran par la répression.

Mahdieh Esfandiari est aussi accusée de provocation directe en ligne à un acte de terrorisme (des délits passibles de sept ans d'emprisonnement et 100.000 euros d'amende), injure publique en ligne en raison de l'origine, ethnie, nation, race ou religion et association de malfaiteurs.

La justice française la soupçonne d'avoir alimenté en publications les comptes de l'organisation Axe de la Résistance en 2023 et 2024, notamment sur les plateformes Telegram, X, Twitch et YouTube et le site Egalité et Réconciliation de l'essayiste d'extrême droite multicondamné Alain Soral.

En particulier, le compte Telegram de cette organisation a fait l'apologie de l'attaque sanglante menée par le mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 en Israël, incitant à des actes de terrorisme et injuriant la communauté juive, ce qui a mené le ministère de l'Intérieur à faire un signalement à la justice.

Dans ses réquisitions, la procureure a estimé qu'il n'était pas nécessaire de réincarcérer Mahdieh Esfandiari, qui a déjà effectué huit mois de détention provisoire, jusqu'en octobre dernier.

Contre les quatre autres prévenus de ce dossier, le ministère public a réclamé jusqu'à trois ans de prison ferme, la peine la plus lourde étant demandée pour Alain Soral, absent. Une amende de 30.000 euros et un mandat d'arrêt ont aussi été requis contre celui qui cumule 30 mentions à son casier judiciaire.

Contre Maurizio Busson, "animateur de la chaîne", le parquet a aussi requis quatre ans de prison dont trois avec sursis.

A la barre, Mahdieh Esfandiari avait reconnu être à l'origine de la chaîne Axe de la Résistance mais contesté être l'autrice des publications.

- "Ingérence étrangère" -

"Elle se présente devant nous sous un jour parfaitement lisse", mais "elle est au centre du dispositif", a soutenu la procureure, qui a appelé le tribunal à prendre en compte le contexte d'"ingérence étrangère" dans ce dossier, bien que cet aspect-là ne fasse pas l'objet de poursuites.

"Ce dossier est un dossier bien plus iranien que palestinien", a-t-elle souligné, prenant soin par ailleurs d'indiquer qu'il ne signifiait "pas la criminalisation du soutien à la cause palestinienne, qui est un débat d'intérêt général" et "mérite bien mieux que cela".

Une ingérence soulevée par les avocats des parties civiles.

Me Ilana Soskin, conseil de la Licra, a observé que Mahdieh Esfandiari, qui avait notamment confié pendant les débats son admiration pour les Gardiens de la révolution, prenait "ses instructions directement auprès du bureau du Guide" suprême iranien afin d'"importer en France le narratif de (d'Ali) Khamenei, pour diffuser le discours islamique des mollahs".

"On a fait d'elle une espionne, un agent du régime iranien", a déploré Me Antoine Pastor. Alors que "c'est simplement une militante sincèrement et profondément engagée, qui revendique une lecture politique et historique" du 7 octobre 2023 "qui est d'un intérêt général majeur".

Me Nabil Boudi, autre conseil de Mahdieh Esfandiari, a pour sa part observé que la décision pouvait avoir "des incidences sur le sort" de sa cliente et des deux Français, incarcérés en Iran en mai 2022 avant d'être condamnés respectivement à 20 et 17 ans de prison, notamment pour espionnage au profit d'Israël, puis libérés début novembre 2025 avec interdiction de quitter le pays.

"C'est un arrangement, une négociation entre nos deux Etats", a déclaré jeudi soir sur BFMTV l'ambassadeur d'Iran en France, Mohammad Amin Nejad. "Mon souhait est leur retour dès que possible après la réalisation des arrangements entre les deux Etats".