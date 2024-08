Prix du ticket de métro à Paris : Valérie Pécresse confirme qu'il "repassera au tarif d'avant JO" dès la rentrée

Valérie Pécresse, le 3 octobre 2023, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

Au micro de France Inter ce lundi 5 août, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a justifié l'augmentation du ticket de métro à 4 euros à Paris en expliquant qu'il "fallait équilibrer le budget, c'est le tarif JO".

Une nouvelle plutôt rassurante qui se confirme pour les Franciliens. Sur France Inter ce lundi 5 août, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse a réaffirmé que le ticket de métro allait repasser au tarif d'avant la compétition dès la rentrée. "Bien sûr, il repassera en septembre au tarif d'avant-JO", a-t-elle confirmé, balayant d'un revers de main les éventuelles craintes d'une augmentation.

Le prix était passé de 2,15 euros à 4 euros dès le 20 juillet, pour financer les transports pendant la compétition. Pour rappel, il avait initialement été évoqué que les transports en commun allaient être gratuits durant les JO. "Cette promesse avait été faite par le COJOP (Comité d'Organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques) et le président de la République qui m'ont ensuite repassé le bébé en me disant 'On n'a pas les 250 millions', le prix du plan de transports que nous avons fait. Je ne voulais pas laisser cette dette aux Franciliens en septembre. Il fallait effectivement équilibrer le budget, c'est le tarif JO. C'est important pour moi que tous les athlètes et les spectateurs qui viennent aujourd'hui savent qu'ils en ont pour leur argent", a justifié Valérie Pécresse.