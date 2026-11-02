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Prix du gazole: la baisse se met en place avec une certaine "disparité" (professionnels)
information fournie par Boursorama avec AFP 02/11/2026 à 08:50

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( AFP / LUDOVIC MARIN )

( AFP / LUDOVIC MARIN )

La baisse des prix du gazole commence à se matérialiser dans certaines stations dimanche mais n'est pas encore visible partout et une certaine "disparité" persistera selon les enseignes, avec une baisse attendue d'"à peu près 12 centimes à la pompe", selon le syndicat professionnel des pétroliers Ufip.

A la mi-journée dimanche, le litre de gazole était à un peu plus de 2,3515 euros en moyenne selon un calcul de l'AFP basé sur quelque 8.600 stations. Soit une légère baisse par rapport aux 2,37909 euros relevés samedi vers 18H15.

Le gouvernement avait annoncé en octobre que les prix du gazole baisseraient de 12 à 18 centimes pour les consommateurs à partir du 1er novembre grâce à la vente à prix coûtant aux distributeurs de barils issus des stocks stratégiques. Les volumes sont déstockés par la Sagess, qui gère ces réserves pour l'État.

"Vous n'avez pas forcément aujourd'hui (dimanche) une baisse chez tous les distributeurs mais ça va se faire d'ici demain (lundi)", a assuré auprès de l'AFP Blandine Ruty, secrétaire générale de l'Ufip (Union française des industries pétrolières) Energies et mobilités.

"La Sagess ces deux derniers jours a mis en place ces contrats de cession; le temps qu'il y ait une signature et que les choses soient régularisées avec chacun des distributeurs, ça peut prendre un peu plus de temps", explique-t-elle.

Bercy a assuré dimanche, dans un communiqué, que "toutes les stations verront leur prix en baisse dans les prochains jours".

"On n'est pas sur une baisse de prix homogène car chacun a sa politique commerciale", souligne aussi Blandine Ruty. Ainsi, "il y a une disparité mais il faut se dire qu'il y aura une baisse d'à peu près 12 centimes à la pompe".

Une partie du secteur se plaint toutefois de n'avoir pas bénéficié de ces déstockages en même temps que les grandes surfaces ou TotalEnergies.

"Les stocks stratégiques ont été donnés en priorité aux plus gros" et "on met du temps à les libérer pour les plus petits, ce qui va d'autant plus reculer l'application en station, en particulier rurale, de ces 12 à 18 centimes" de réduction, regrette Francis Pousse, du réseau Mobilians, qui représente notamment des stations-service indépendantes.

"On a des écarts de prix qui sont insupportables", déplore-t-il, estimant que les engagements du gouvernement "ne correspondent pas aux actes" et se disant "très fâché".

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