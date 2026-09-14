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Prix des carburants : Volodymyr Zelensky doit "doit arrêter" d'attaquer les raffineries russes, exige Donald Trump
information fournie par Boursorama avec Media Services 14/09/2026 à 10:36
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Le flambée du diesel est très impopulaire aux États-Unis et risque de pénaliser Donald Trump aux élections de mi-mandat.

Volodymyr Zelensky et Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 18 août 2025. ( AFP / MANDEL NGAN )

Volodymyr Zelensky et Donald Trump à Washington, aux États-Unis, le 18 août 2025. ( AFP / MANDEL NGAN )

En pleine envolée des prix mondiaux des carburants, Donald Trump a demandé dimanche 13 septembre à son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, d'"arrêter" d'attaquer les raffineries de diesel en Russie pour éviter de provoque une "pénurie".

"Monsieur Zelensky n'a qu'une chose à faire. Il doit arrêter de frapper le diesel en Russie . Qu'il s'en prenne à des cibles, mais pas au diesel, parce qu'il provoque une pénurie de diesel", a déclaré Donald Trump lors d'un bref échange avec les journalistes au deuxième jour de son séjour en Irlande, qu'il passe sur son golf de Doonbeg.

Le président américain a fait ces déclarations alors que le prix du diesel a dépassé vendredi pour la première fois les 6 dollars le gallon (3,78 litres), poussé par la guerre au Moyen-Orient et les attaques ukrainiennes sur les raffineries russes. Cette hausse des prix est très impopulaire aux États-Unis et pourrait jouer sur les élections législatives américaines de mi-mandat début novembre. L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a prévenu que la situation sur les produits raffinés risquait de ne pas s'améliorer dans les prochains mois, avec des stocks de diesel à "un niveau bas" et des prix qui resteront "à un niveau élevé".

Face aux attaques répétées de l'Ukraine sur ses infrastructures pétrolières, Moscou a prolongé un moratoire décidé fin juillet sur les exportations russes de diesel.

Relation difficile

Donald Trump a souvent eu des relations difficiles avec Volodymyr Zelensky -parfois semblant reprendre à son compte les arguments de la Russie, parfois semblant prêt à relancer l'aide militaire américaine à Kiev.

La rencontre entre les deux hommes dans le bureau ovale en février 2025, lors de laquelle le président ukrainien s'était vu vertement réprimander et reprocher de ne pas avoir suffisamment remercié Washington, a marqué les esprits.

Mais après plusieurs mois d'interruption, les États-Unis ont repris récemment leurs efforts pour relancer les négociations visant à mettre fin à plus de quatre ans de conflit en Ukraine.

Le week-end dernier, des envoyés spéciaux du président américain, Jared Kushner et Steve Witkoff, se sont rendus à Moscou puis, pour la toute première fois, à Kiev. Une trêve a été observée des deux côtés durant ces visites.

Mais les frappes russes sur l'Ukraine ont repris de plus belle depuis. La compagnie ferroviaire ukrainienne a averti dimanche qu'une "attaque systémique" visant le rail était en cours dans le pays, après notamment une frappe de drone russe sur un train à destination de Varsovie, sans faire de blessés, qualifiée de "délibérée" par le président Zelensky.

Guerre en Ukraine
Donald Trump

15 commentaires

  • 11:47

    ZvR: La guerre en Iran a été initiée par Trump. Concernant l'Ukraine, les US ont ils bombardé la Russie ? L'Europe s'est désarmée car elle comptait sur la paix après la chute du rideau de fer. Poutine en profite mais il a mal calculé car les européens se réarment en oubliant les US.

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