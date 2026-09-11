Aux États-Unis, le diesel passe la barre des 6 dollars le gallon pour la première fois, pas d'amélioration en vue

Donald Trump a accusé l'Iran de chercher à peser sur les élections de mi-mandat en favorisant la flambée du coût des carburants.

( AFP / FREDERIC J. BROWN )

Raffineries russes bombardées, guerre au Moyen-Orient, hausse du brut... Le diesel a battu un record, vendredi 11 septembre, en dépassant la barre symbolique des 6 dollars le gallon aux États-Unis. Un coup dur pour Donald Trump à quelques semaines des élections de mi-mandat.

Le gallon (3,78 litres), s'affichait en moyenne à 6,06 dollars, dépassant pour la première fois ce seuil symbolique, selon l'Association automobile américaine (AAA). Cette hausse des prix est très impopulaire aux Etats-Unis et pourrait jouer sur les élections législatives américaines de mi-mandat début novembre. Donald Trump accuse d'ailleurs l'Iran d'essayer "désespérément de peser sur l'élection" en faisant monter les prix du pétrole. Les Américains doivent d'ores et déjà faire face à une inflation persistante, à 3,4% sur un an en juillet selon l'indice CPI.

"Les raffineries au Moyen-Orient ont une production réduite" à cause du conflit qui restreint fortement les exportations des pays du Golfe et qui a endommagé certaines installations pétrolières, explique Arne Lohmann Rasmussen, analyste chez Global Risk Management. Il souligne aussi les "problèmes d'exportation en Russie" , un important producteur.

Pas d'amélioration en vue

Face aux attaques répétées de l'Ukraine sur ses infrastructures pétrolières, Moscou a prolongé un moratoire décidé fin juillet sur les exportations russes de diesel.

L'agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a prévenu que la situation sur les produits raffinés risquait de ne pas s'améliorer dans les prochains mois , avec des stocks de diesel à "un niveau bas" et des prix qui resteront "à un niveau élevé".

Les navires adaptés aux transports de produits raffinés transportent beaucoup moins de barils que ceux pour le pétrole brut, donc pour les entreprises, "le surcoût de transport grimpe à environ 50 dollars par baril", avait expliqué fin août le PDG de TotalEnergies, Patrick Pouyanné. "À ce niveau-là, cela ne fonctionne tout simplement pas économiquement", avait-il ajouté.