Prix des carburants: Macron appelle à réfléchir à de "nouvelles réponses" dans un contexte "hautement incertain"

Emmanuel Macron a appelé en Conseil des ministres le gouvernement à réfléchir à de "nouvelles réponses" face à la hausse des prix de l'énergie ( AFP / Loic VENANCE )

Emmanuel Macron a appelé mercredi en Conseil des ministres le gouvernement à réfléchir à de "nouvelles réponses" face à la hausse des prix de l'énergie "dans un contexte géopolitique hautement incertain", a indiqué la porte-parole du gouvernement citant le chef de l'Etat.

"Il a demandé aux ministres et à l'ensemble du gouvernement de continuer à recevoir les professions concernées par la hausse du prix de l'énergie et spécifiquement par la hausse du prix des carburants, ministère par ministère, pour apporter et construire avec eux d'éventuelles nouvelles réponses d'appui à la trésorerie d'une part, réponses ciblées d'autre part pour anticiper les semaines à venir", a déclaré Maud Bregeon lors du compte-rendu du Conseil des ministres.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu avait annoncé le 21 avril le prolongement et le renforcement pour le mois de mai des aides pour les pêcheurs et agriculteurs face à la flambée des prix des carburants causée par la guerre au Moyen-Orient.

Il avait aussi évoqué la création d'un "dispositif d'accompagnement" pour quelque trois millions de "grands rouleurs", des travailleurs modestes touchés par la hausse des prix. Celui-ci consistera en une réduction moyenne de 20 centimes d'euros par litre.

Le gouvernement dipose de marges de manoeuvre budgétaires très contraintes et s'est limité jusqu'ici à des aides ciblées.

Il estime par ailleurs qu'il n'y a pas d'inquiétude concernant l'approvisionnement en hydrocarbures pour le mois de mai.